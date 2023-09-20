Маска выдвинули на премию Сахарова

Американского миллиардера Илона Маска выдвинули на премию имени академика Андрея Сахарова Европарламента, соответствующая информация размещена на сайте организации. Вместе с предпринимателем из США на ежегодную награду за правозащитную деятельность претендуют борцы за права женщин в Иране и Афганистане.

По данным учредителей премии, всего для следующего этапа голосования выдвинуты девять номинантов. В их числе значатся, помимо Маска, Махса Амини, погибшая год назад в Иране, а также собирательный образ «женщин Ирана», правозащитники и активисты из Афганистана, Грузии, Уганды и Никарагуа.

Лауреат премии будет назван в октябре текущего года. Торжественная церемония награждения будет проходить в Страсбурге в декабре.

Премия в области прав человека «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Она вручается людям, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». Среди лауреатов премии — южноафриканский политики Нельсон Мандела (1988), Организация Объединенных Наций (2003), организация «Репортеры без границ» (2005), украинский режиссер Олег Сенцов (2018), российский оппозиционер Алексей Навальный (2021), Владимир Зеленский и народ Украины (2022).