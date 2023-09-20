Участники Генассамблеи ООН не сошлись в единстве

Даже беглый просмотр новостей о речах мировых лидеров на стартовавшей в Нью-Йорке неделе высокого уровня в ООН без труда позволит сделать вывод о том, что главным словом первого дня выступлений стало "реформа". Реформа той самой всемирной организации, на полях которой и собрались делегаты из разных стран.

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Трудно назвать выступающего, который не пнул бы ООН и ее институты за несоответствие новым вызовам. И может показаться, что даже есть некое общее представление о путях реформы, например, путем увеличения репрезентативности разных регионов мира в Совете Безопасности. Но столь редкое по нынешним временам единство мнений не должно вводить в заблуждение, ведь если прислушиваться к выступлениям, то понятно, что и новые вызовы, и, соответственно, цели реформы каждый видит по-своему.

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Президент США Джо Байден на правах принимающей стороны выступал в первых рядах и сделал главными акцентами своей речи реформу ООН ради "новых голосов" и "новых мнений", а также Украину, на которую глава Белого дома во многом поставил свою репутацию. К его тревоге как внутри США, так и среди их союзников все громче ставят под сомнение целесообразность поддержки Украины, поэтому Байден использовал трибуну ГА ООН для сплочения рядов. Не случайно в этот же день состоялась 15-я по счету встреча в формате "Рамштайн", на которой натовские военные обещали Киеву новые партии вооружений.

Лидеры союзных Америке стран намек Байдена поймали и с трибуны так или иначе присягали на верность его курсу по Украине. Премьер Бельгии, например, призывал ужесточать санкции против России, в том числе отказаться от российских алмазов. Хотя, как пишет британская газета Financial Times, представители европейской алмазной отрасли эту идею раскритиковали.

Президент Чехии Петр Павел призвал к дальнейшей поддержке Украины, повторив слово в слово американскую формулировку о необходимости делать это "столько, сколько будет необходимо".

Рассуждал он о необходимости мира, но акцент делал на массовом наращивании военных бюджетов и вооруженных сил странами Европы. Даже глава МИД далекой Австралии Пенни Вонг об Украине не забыла. А вот канцлер Германии Олаф Шольц, безропотно подчинивший интересы своей страны американцам, вдруг заговорил о "рисках чрезмерной односторонней зависимости". Потом его потянуло в рассуждения о многополярном мире, Глобальном Юге и, конечно, реформе ООН.

Премьер Японии Фумио Кисида высказался о необходимости перемен в ООН еще конкретнее, предложив увеличить число постоянных и непостоянных членов Совбезе. Подразумевал он, конечно, свою страну, ведь Япония вместе с Бразилией, Германией и Индией входит в так называемую G4, члены которой обязались поддержать заявки друг друга на статус постоянных членов СБ ООН. Но Кисида, видимо, решил, что претензии его страны и так очевидны, поэтому вслух предложил расширить представительство Африки.

В этом году на Генассамблее об Африке упоминать в этом контексте вообще модно, что, возможно, связано с попытками стран Запада найти новые подходы к этому континенту на фоне разговоров о том, что их влияние там неуклонно падает, а присутствие России и Китая - растет. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, например, поддержал прием в Совет Безопасности стран G4, но тоже заявил о необходимости представительства стран Африки. А вот президент ЮАР Сирил Рамафоса больше говорил о беспокойстве частыми госпереворотами в государствах континента.

В выступлениях лидеров незападных стран созвучия со словами Байдена было не так много. Они тоже говорили о желании реформировать ООН и о необходимости поддержки, но только не Украины, а развивающихся государств. Первым согласно алфавитному порядку эту тему поднял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - единственный из лидеров стран БРИКС, приехавший в Нью-Йорк. Он попенял ООН и другим международным институтам за недостаточное внимание к развивающемуся миру. Его поддержал вице-председатель КНР Хань Чжэн, предложивший мобилизовать ресурсы ООН для решения проблем развивающихся стран.

За реформу всемирной организации высказались президент Турции Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Последний предложил дать его стране более активную роль. Об Украине он высказался обтекаемо, заметив, что поддерживает идеи политического урегулирования кризиса. Президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался о наболевшем для страны - кабальных условиях кредитов от Международного валютного фонда, в долгах у которого засела латиноамериканская страна. Речь главы российской делегации Сергея Лаврова намечена на 23 сентября.