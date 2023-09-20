МИД России: Кишинёв продолжает разрушать отношения с давними партнёрами по СНГ

Власти Молдавии продолжают разрушать отношения со своими давними партнёрами, 19 сентября Кишинёв без внятных объяснений отказал во въезде в страну 15 учёным-филологам из Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, прибывшим туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.