Никол Пашинян: биография, история оппозиционера

Армянский государственный деятель Никол Воваевич Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван Тавушской области Армянской ССР.

Карьера журналиста

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В 1991 году Пашинян поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета. Еще будучи студентом, начал развивать карьеру оппозиционного журналиста

С 1993 года работал корреспондентом в газетах «Дпрутюн», («Учеба»), «Айастан» («Армения»), «Лрагир» («Вести»), «Лрагир ор» («Вести дня»), «Молорак» («Планета»). В 1995 году был исключен из вуза за свои политические взгляды, отмечает ТАСС. https://tass.ru/info/5184054

В 1998 году Пашинян основал ежедневную газету «Орагир». Будучи журналистом, становился фигурантом нескольких уголовных дел по обвинению в клевете. В августе 1999 года он был приговорен к году лишения свободы.

На газету «Орагир» был наложен штраф в 25 тысяч долларов, а судебными приставами было описано имущество издания. Апелляционный суд признал Пашиняна виновным по статьям: служебная халатность, оскорбление представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей и неисполнение приговора суда. Кассационный суд Армении оставил приговор без изменения.

В официальной биографии, опубликованной на сайте правительства Армении, подчеркивается, что «по требованию международного и армянского журналистского сообщества апелляционный суд отсрочил исполнение лишения свободы сроком на один год, в результате чего лишение свободы не было приведено в исполнение».

В 1999-2012 годах Никол Пашинян занимал пост главного редактора газеты «Айкакан жаманак», а в 2007 году начал политическую карьеру, став членом-учредителем общественно-политического объединения «Айлнтранк» (Альтернатива).

На парламентских выборах 2007 года был первым номером пропорционального списка альянса «Импичмент», пишет РИА Новости.

В мае 2007 года его блок, выступавший за отставку президента Роберта Кочаряна и премьер-министра Сержа Саргсяна, проиграл парламентские выборы, набрав всего 1,29% голосов и не преодолев установленный законом проходной барьер в 7%.

Пашинян заявил о фальсификации результатов голосования и начал сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване, однако не сумел добиться назначения новых выборов.

Участие в событиях 2008 года

В 2008 году Никол Пашинян вошел в предвыборный штаб кандидата в президенты Армении, бывшего главы государства Левона Тер-Петросяна. После проигрыша Тер-Петросяна Сержу Саргсяну, Пашинян принял активное участие в акциях протеста.

Недовольные результатами голосования сторонники Тер-Петросяна заявили о своей победе, отметив, что их кандидат набрал более 60% голосов избирателей. Сторонники оппозиционного лидера разбили палаточный лагерь на площади Свободы в центре Еревана, требуя перевыборов. Несмотря на требования властей прекратить несанкционированные митинги, акции протеста оппозиции продолжались.

Ранним утром 1 марта 2008 года полиция начала разгон демонстрантов на площади Свободы. В середине дня на место событий прибыл член предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна Никол Пашинян, который призвал протестующих не расходиться, оставаться на площади Мясникяна и строить баррикады. В результате столкновения между полицией и демонстрантами погибли 10 человек, более 200 получили ранения, напомнило издание «Новости Армения».

2 марта 2008 года в стране было введено чрезвычайное положение, Пашиняна объявили в розыск, он скрылся, но в июле 2009 года сдался властям и был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

В официальной биографии Пашиняна на сайте правительства Армении подчеркивается, что будущий премьер-министр был признан «армянской и международной общественностью политическим заключенным, узником совести».

«Проведя год и 11 месяцев в тюрьме, отпущен на свободу 27 мая 2011 года по решению об амнистии», - говорится в биографии.

Приход к власти в Армении

Никол Пашинян продолжил свою политическую карьеру и в 2012 году на парламентских выборах был избран депутатом национального собрания по пропорциональному списку фракции «Армянский национальный конгресс».

Пашинян вошел в состав фракции Армянского национального конгресса, лидером которого был Левон Зурабян. Он также являлся членом постоянных комиссий парламента по внешним связям и по вопросам территориального управления и местного самоуправления.

В 2013 году Пашинян основал общественно-политическое объединение «Гражданский договор». А 2 апреля 2017 года он был избран депутатом национального собрания по избирательному списку блока «Елк» («Выход»).

В декабре 2015 года по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна, срок полномочий которого истекал в 2018 году, в стране началась конституционная реформа по переходу республики к парламентской форме правления. По мнению оппозиции, таким образом президент пытался остаться у власти.

31 марта 2018 года Никол Пашинян объявил о начале акции «Мой шаг» в знак протеста против возможного утверждения Сержа Саргсяна премьером республики. А затем оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент все же избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протестов в городах Армении.

8 мая Национальное собрание избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. 9 декабря 2018 года на досрочных парламентских выборах блок Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал более 70% голосов и получил в парламенте 88 мандатов из 132.

«В этой связи 14 января 2019 года в соответствии с частью 1 статьи 149 Конституции и в установленном статьей 89 Конституции порядке Никол Пашинян назначен премьер-министром Республики Армения», - говорится в официальной биографии Никола Пашиняна.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе и временная отставка

Осенью 2020 года резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, населенном преимущественно армянами. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран смогли договориться прекратить боевые действия.

После объявления условий соглашения, в котором власти Армении пошли на радикальные территориальные уступки, в Ереване и других крупных армянских городах начались массовые акции протеста. Политический кризис обострился после того, как 25 февраля 2021 года глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уволил начальника Генштаба.

25 апреля 2021 года Никол Пашинян подал в отставку «с целью урегулирования сложившейся в стране внутриполитической ситуации и преодоления ее путем парламентских выборов», отмечается в официальной биографии.

3 мая 2021 года депутаты парламента Армении на специальном заседании не поддержали кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. 10 мая парламент вновь отказался проголосовать за назначение Пашиняна, после чего законодательный орган был распущен в соответствии с конституцией.