Президент Польши Дуда не нашел времени для встречи с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда хотел встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, но не нашел времени. Об этом заявил журналистам глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач.

По его словам, встреча Дуды и Зеленского планировалась вчера после обеда, но выступление польского лидера в ООН передвинулось, из-за чего на рандеву с Зеленским не осталось времени. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что пока "другой временной слот" для свидания политиков не запланирован.

В середине сентября Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в Евросоюз. Однако Польша, Словакия и Венгрия, несмотря на решение ЕК, продлили в одностороннем порядке действующий запрет.

Киевские власти в ответ подали жалобу в ВТО на эти страны. Украина также намерена ввести эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции.

Зеленский выступил в Нью-Йорк на Генассамблее ООН, где в своей речи обвинил "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, в фальшивой солидарности.