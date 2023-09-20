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«Крошечные российские дроны научились добираться до баз ВСУ»

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Обозреватель Forbes Дэвид Акс рассказал, что «крошечные российские дроны» - «Ланцеты» - теперь летают достаточно далеко, чтобы взрывать украинские МиГи на их базах. Он отметил, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник нанес удар и повредил истребитель МиГ-29 на взлетной полосе авиабазы под Кривым Рогом.

Акс заявил, что большая проблема для ВСУ заключается в том, что российские дроны-камикадзе, «очевидно, теперь имеют дальность действия более 70 километров». Российский «Ланцет» - один из самых многочисленных и наиболее эффективных дронов, но до сих пор беспилотник весом всего 11 килограммов мог преодолевать расстояние не более 40 километров, отметил автор. Это означало, что основные авиабазы Украины - и десятки базирующихся на них МиГов - находились за пределами досягаемости дронов. Теперь же появились «Ланцеты» большей дальности. Удар по МиГу под Кривым Рогом, возможно, стал боевым дебютом нового «Ланцета», заявил Акс. Не менее тревожно для ВСУ, что второй беспилотник наблюдал за атакой «Ланцета» сверху, это указывает, что украинская ПВО на базе не была активна или вышла из строя.

В США заявили о праве отдать Украине замороженные активы России

The New York Times пишет, что, «для США, возможно, настало время открыть новый источник финансирования Украины, так как американская щедрость иссякает», и использовать замороженные активы России. До сих пор администрация президента Джо Байдена не решалась пойти на это. В мае 2022 года министр финансов Джанет Йеллен заявила, что «на данный момент это было бы незаконно», а СМИ писали, что такие меры нарушат международное право и нанесут ущерб американским экономическим интересам, поскольку многие страны уже стремятся к дедолларизации своих экономик.

Однако профессор, эксперт в области конституционного права Ларри Трайб заявил, что у президента США есть право конфисковывать активы других стран по Закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. В законе сказано, что глава государства может регулировать передачу собственности, «в которой заинтересовано иностранное государство и которая находится под юрисдикцией США», от одного субъекта к другому.

«ЕС впадает в зависимость от Алжира и Азербайджана»

Некогда малоизвестные уголки энергетического мира, от шельфа Конго до Азербайджана, процветают, так как Европа ищет новые источники природного газа для замены российских поставок, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, западные страны создают «необычные альянсы», чтобы заменить российский газ, и эти изменения стремительно перерисовывают мировую энергетическую карту.

На нефтегазовых промыслах Бир Ребаа в Сахаре итальянская компания Eni вместе с алжирской госкорпорацией всего за несколько месяцев пробурила десятки скважин, которые сегодня дают газ с месторождений, которые не были освоены ранее. В то же время консорциум во главе с британской BР наращивает производство газа в Азербайджане. Eni таже планирует начать производство сжиженного природного газа у берегов Конго. Некоторые силы в Европе обеспокоены ростом зависимости от Алжира и Азербайджана. Они опасаются, что ЕС и Британия «снова могут стать жертвами капризов и прихотей» авторитарных политиков.

Военный аналитик из США рассказал, какое оружие недополучили ВСУ

Американский военный аналитик Майкл Кофман рассказал Der Spiegel, какие вооружения ВСУ недополучили от США. По его словам, украинским силам не хватает противоминных машин, необходимых для прорыва через минные поля, также у ВСУ недостаточно средств ПВО, а особенно уязвимы украинцы оказались перед российскими боевыми вертолетами.

В итоге, по его словам, у ВСУ нет средств для наступления крупными подразделениями. Кофман отметил, что украинцы недополучили многие вооружения, так как их не хватало в самих западных странах. Кроме того, украинских военных плохо подготовили западные инструкторы, считает он. Украинцы получили опыт в плане индивидуальной техники боя, но это не пригодилось им в тех условиях, в которых они оказались.

«Британцы теперь - нация магазинных воров»

Автор The Spectator Джули Берчилль заявила, что британцы «становятся нацией магазинных воров». Глава сети британских супермаркетов Asda Стюарт Роуз заявил, что кражи в магазинах фактически декриминализированы из-за отсутствия действий со стороны полиции. В прошлом году количество краж в розничной торговле выросло на 19 процентов по всей стране, и на 27 процентов в десяти крупнейших городах Великобритании. Полиция редко занимается кражами, если сумма ущерба меньше 50 фунтов стерлингов (около шести тысяч рублей).