МИД КНР заявил о тесной стратегической связи Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают тесный стратегический контакт. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ожидаемый визит российского лидера в Пекин в октябре.

"Лидеры Китая и России поддерживают тесную стратегическую связь", - сказала Мао Нин.

Она не уточнила сроки визита Путина в Китай, сказав, что пока не располагает информацией, которую можно было бы обнародовать.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности заявил, что Путин и Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине. Китайскую делегацию на консультациях возглавил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И.

В июле первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР (в 2013-2022 годах) Андрей Денисов сообщил корреспонденту ТАСС, что в Пекине готовятся к приезду Путина в октябре. По словам Денисова, китайская сторона ожидает, что российский лидер будет участвовать в третьем форуме "Один пояс - один путь".