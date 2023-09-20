Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Киев располагал всеми необходимыми средствами для захвата обширных территорий. Такое заявление сделал аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман в интервью Spiegel, передает РИА Новости.

«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — заявил он.

Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, говорил ли Энтони Блинкен правду о состоянии армии Киева. Кофман напомнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины постоянно откладывалось, и в итоге оно не принесло ожидаемых Западом результатов, но привело к крупным финансовым потерям и множеству жертв.