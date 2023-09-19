Партия Ле Пен погасила кредит в чешско-российском банке

Французская крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» полностью погасила кредит, взятый в чешско-российском банке в 2014 году. Об этом сообщает «Прайм».

В партии отметили, что последний платеж был намечен на 20 декабря 2028 года, но было принято решение внести долг в размере более шести миллионов евро, включая проценты, раньше на 60 месяцев. Данную выплату в «Национальном объединении» назвали возможной «благодаря политике экономии, пересмотру существующих контрактов и реструктуризации сервисов партии».

Общая сумма кредита, который партия брала в чешско-российском банке First Czech Russian Bank в 2014 году, составляла 9,4 миллиона евро. В апреле 2022 года «Национальное объединение» во Франции обвинили в связях с Россией и потребовали расследовать это дело. По его итогам в июне 2023 года партию назвали «передаточным звеном» власти РФ и уличили в «согласованности» позиции организации с «российской риторикой».