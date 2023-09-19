В Нью-Йорке решили снести статуи Колумба, Вашингтона и Джефферсона

Городской совет Нью-Йорка, который только что принял бюджет, признанный провальным, теперь тратит часть своего времени на продвижение плана, позволяющего снести памятники в честь таких личностей, как Джордж Вашингтон, Христофор Колумб и Томас Джефферсон. Законодатели связывают эти личности с колониальный прошлым и говорят, что содержание монументов дорого обходится городскому бюджету.

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Комитет по делам культуры совета, возглавляемый демократами, собирается провести публичные слушания по предложению изъять из городской собственности монументы, посвященные историческим этим личностям "из-за их противоречивого прошлого", сообщает The New York Post. Однако критики сразу же заклеймили эту попытку как выход из-под контроля программы отмены исторического наследия. "Колумб был мигрантом!", - возмутился Анджело Виволо, президент Коалиции наследия Колумба. Виволо пообещал бороться с любыми попытками убрать памятники знаменитому итальянскому исследователю из городского парка, включая самую узнаваемую статую на площади Колумба.

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Одной из основных обязанностей совета является принятие бюджета. Законодатели утвердили план расходов в конце июня, но это уже привело к провалу - мэр Эрик Адамс распорядился сократить расходы городских агентств, потому что из-за кризиса с мигрантами они разбалансированы на миллиарды долларов, отмечают критики. Совет, состоящий из 51 члена, также курирует работу городских агентств и принятие местных актов и законов. Но сейчас основное внимание членов совета уделяется политизации наследия исторических личностей.

Так, статую Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости и третьего президента Америки, вынесли из мэрии, потому что он был рабовладельцем.