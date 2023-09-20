Азербайджан призвал подразделения ВС Армении сложить оружие и сдаться

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов заявил, что Баку призывает подразделения вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе сложить оружие и сдаться.

По его словам, армянские военнослужащие покидают свои долговременные укрепления и перегруппировываются в жилых районах, одновременно «насильственно вооружая» мирное население Карабаха и «пытаясь привлечь его к боевым действиям».

«Еще раз призываем подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться и сообщаем, что только в этом случае антитеррористические мероприятия будут прекращены», — заявил в ходе брифинга Эйвазов, слова которого опубликованы на сайте азербайджанского правительства.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.