МИД Южной Кореи вызвал посла России

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и обещал в точности передать ее российскому правительству .

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.