МИД Южной Кореи вызвал посла России

Посол России Андрей Кулик был вызван в МИД Кореи в связи с визитом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и обещал в точности передать ее российскому правительству.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.
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