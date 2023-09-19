Молдавия и США подписали меморандум о борьбе с "иностранной пропагандой"

Молдавия и США договорились сотрудничать в борьбе с иностранным информационным влиянием и манипулированием. Об этом говорится в меморандуме, который подписали в Кишиневе генеральный секретарь молдавского правительства Артур Мижа и спецпредставитель Госдепартамента и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин .

"Мы благодарны правительству США за поддержку в борьбе с кибератаками и дезинформацией. Подписание меморандума поможет нам эффективно обмениваться опытом по тематике иностранного информационного влияния и манипулирования", - приводит пресс-служба правительства республики слова Мижи.

В августе по предложению президента республики Майи Санду в Молдавии создан центр информационного противодействия "Патриот". Как заявляла Санду, работа этого ведомства направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Ранее она предупредила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране к настоящему моменту запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.