Еще одна страна запретила импорт украинского зерна

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет закупать украинское зерно, однако предоставит свою территорию для его транзита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция и желание Хорватии — быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы», — рассказал премьер-министр.

Дополнительно сообщается, что хорватская сторона предлагала Украине варианты транзита зерна по железной дороге страны, речному маршруту через Дунай и через Адриатическое море, однако о договоренностях по данному вопросу информации нет.