Венгрию возмутили консультации фон дер Ляйен с Зеленским

Венгрия возмущена тем, что фон дер Ляйен консультируется с Зеленским, а не с лидерами ЕС
Правительство Венгрии возмущено тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при принятии решения по импорту зерна с Украины консультировалась с президентом этой страны Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя решение Еврокомиссии не продлевать после 15 сентября эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Центральной Европы.
"Решение Брюсселя не продлевать запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, является возмутительным, неприемлемым и непрозрачным", - сказал глава Минсельхоза, встретившийся в понедельник с коллегами из ЕС в столице Бельгии.
По его словам, "решение Еврокомиссии не продлевать временный запрет на импорт является серьезной проблемой, однако тот факт, что председатель этого органа Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась на эту тему не с лидерами стран ЕС, а с президентом Украины Владимиром Зеленским, поднимает определенные политические вопросы".
"Лидеры ЕС избираются странами-членами. Они подотчетны им, они должны их поддерживать, но вместо этого интересы совершенно посторонней третьей страны для них важнее, чем интересы стран - членов ЕС", - говорится в заявлении Надя, распространенном венгерским Минсельхозом.