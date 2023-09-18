Венгрию возмутили консультации фон дер Ляйен с Зеленским

Правительство Венгрии возмущено тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при принятии решения по импорту зерна с Украины консультировалась с президентом этой страны Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя решение Еврокомиссии не продлевать после 15 сентября эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Центральной Европы.