$96.65+0.01103.09+0.06

Глава Минобороны ФРГ усомнился в победе Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уклончиво ответил на вопрос о возможной победе Украины в противостоянии. Он подчеркнул, что Германия вплоть до окончания конфликта будет оказывать необходимую помощь Киеву. Об этом пишет портал News.ru со ссылкой на региональные СМИ.

Глава Минобороны ФРГ усомнился в победе Украины
© globallookpress.com

Писториус отметил, что желает ВСУ победить в конфликте. Он добавил, что не берется предсказать, удастся ли это в конечном итоге.

Вместе с тем, уточнил министр, Германия продолжит поддерживать Украину вплоть до окончания конфликта.

Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

Ранее глава ведомства напомнил о Вестфальских соглашениях 1648 года, завершивших Тридцатилетнюю войну признанием территориальных завоеваний противоборствующих сторон.

Министр пояснил, что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам, креативности, а также желания найти прагматическое решение.

21
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости