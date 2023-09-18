Глава Минобороны ФРГ усомнился в победе Украины

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уклончиво ответил на вопрос о возможной победе Украины в противостоянии. Он подчеркнул, что Германия вплоть до окончания конфликта будет оказывать необходимую помощь Киеву. Об этом пишет портал News.ru со ссылкой на региональные СМИ.

Писториус отметил, что желает ВСУ победить в конфликте. Он добавил, что не берется предсказать, удастся ли это в конечном итоге.

Вместе с тем, уточнил министр, Германия продолжит поддерживать Украину вплоть до окончания конфликта.

Ранее глава ведомства напомнил о Вестфальских соглашениях 1648 года, завершивших Тридцатилетнюю войну признанием территориальных завоеваний противоборствующих сторон.