Сестру Ким Чен Ына назвали самой опасной женщиной в мире

«Ким Ё Чжон сегодня действительно является самой опасной женщиной в мире за всю корейскую историю, а возможно, и за всю мировую историю. Хотя она относительно молода — в конце сентября ей исполняется 36 лет — к ней следует относиться очень серьезно», — пояснил эксперт.