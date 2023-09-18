КПРФ претендует на должность зампреда и глав нескольких комитетов парламента ЛНР

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Луганское региональное отделение КПРФ по итогам сентябрьских выборов предложит своих кандидатов на должности заместителя председателя и глав нескольких комитетов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил второй секретарь луганского реготделения КПРФ Александр Ермоленко.

"Мы поддерживаем действующего председателя Народного совета, но мы выдвигаем нашего кандидата на должность зампредседателя парламента и предлагать будем <….> как действующая фракция, которая набрала немало процентов голосов и заняла третье место. <…> Готовы возглавить комитеты по медицине, образованию", - сказал Ермоленко. Он добавил, что коммунисты также готовы возглавить оборонный комитет, комитеты по СМИ или экологии.