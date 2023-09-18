Бывший советник Зеленского заявил об угрозе Украине в случае возвращения Трампа
Перспектива того, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы в новой гонке не будет с таким энтузиазмом помогать Украине, беспокоит лидеров в Киеве. Об этом пишет New-York Times со ссылкой на бывшего советника Владимира Зеленского Игоря Новикова.
Экс-советник заявил об угрозе Киеву в случае возвращения Трампа к власти. По его словам, Украина становится внутриполитической проблемой в США и европейских странах.
Новиков отметил, что в таких условиях администрация Зеленского стремится сохранить двухпартийную поддержку помощи Киеву.
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