Бывший советник Зеленского заявил об угрозе Украине в случае возвращения Трампа

Перспектива того, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы в новой гонке не будет с таким энтузиазмом помогать Украине, беспокоит лидеров в Киеве. Об этом пишет New-York Times со ссылкой на бывшего советника Владимира Зеленского Игоря Новикова.