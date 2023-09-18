Бербок признала, что немцам неясны причины поддержки Украины
Многим гражданам Германии неочевидны причины, по которым власти страны должны поддерживать Киев. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена бербок.
«Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?" Так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию», — заявила она.
При этом министр добавила, что Европа сейчас очень нуждается в «поддержке американских коллег и друзей». Она считает, что миру необходимо показать, что союзники будут стоять на стороне Украины «столько, сколько потребуется».
Напомним, что ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко поставить украинским войскам ракеты дальнего действа Taurus. Он подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь.