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«Германия - евнух Европы»

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Канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем интервью признал, что немецкая экономика слабеет, но подчеркнул, что Германия не станет «больным человеком Европы», пишет китайский портал «Гуаньча». Шольц заявил, что Германия сильно пострадала от высокой инфляции и роста цен на энергоносители из-за украинского кризиса. В то же время он подчеркнул, что правительство страны делает все возможное, чтобы оживить национальную экономику, делая большую ставку на возобновляемые источники энергии.

Читатели газеты в комментариях к статье возмутились, что Шольц винит Россию в росте инфляции.

«Германии», о которой мы говорим, давно нет, теперь это «Американская Германия», - написал один из комментаторов.

«Германия - не больной человек Европы, а евнух Европы, кастрированный Соединенными Штатами», - заявил другой.

Еще один читатель добавил, что США «взрывают «Северные потоки», а Шольц винит Россию в росте инфляции».

The Sun: британского бойца ВСУ мог убить его британский товарищ

Следователи опасаются, что британец, присоединившийся к ВСУ, был подвергнут пыткам и убит другим британским добровольцем,

сообщает таблоид The Sun. Тело 31-летнего Джордана Чедвика со связанными за спиной руками было найдено в июне в водоеме.

Бывший шотландский гвардеец служил в секретном подразделении под названием 50/50, прикрепленном к военной разведке Украины. Как отмечает The Sun, «его перепуганные товарищи» назвали главным подозреваемым другого британского бойца. Они утверждают, что Чедвика пытали водой - жидкость, обнаруженная в его легких, отличается от воды из водоема, где его нашли. Украинская полиция недавно обнаружила тело второго британца, предположительно, 36-летнего Дэниела Берка. Бывший десантник из Манчестера пропал без вести в августе. Его застрелили и похоронили в неглубокой могиле. В последний раз его видел австралийско-ливанский боец Нурин Абдулфетах, которого полицейские определили как главного подозреваемого. The Sun отмечает, что гибель двух британцев «посеяла страх среди тех, кто собрался помочь Украине в борьбе с Россией».

В Германии призвали ускорить поставки «нежного» оружия Украине

Вопрос о поставке немецких крылатых ракет Taurus Украине может быть решен в ближайшие дни, пишет N-TV. Предварительно, они должны получить модифицированное программное обеспечение, с помощью которого их дальность действия в 500 километров будет уменьшена. Неясно, насколько сложным является перепрограммирование крылатых ракет и когда они будут доступны.

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер призвал начать поставки Taurus как можно скорее. Он заявил, что колебание Германии приводит к гибели многих людей, а некоторые виды вооружения, такие как танки, бронетранспортеры, а теперь и Taurus, прибывают слишком поздно. Кизеветтер назвал Taurus «нежным» оружием, так как эти ракеты способны разрушать линии снабжения, такие как склады горючего и боеприпасов.

Эксперт предупредил об угрозе для Украины из-за Зеленского в ООН

Ричард Гоуэн, американский аналитик, занимающийся вопросами ООН, считает, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН несет риски для его страны. Гоуэн отметил, что выступление Зеленского приветствуют западные лидеры, но главы других стран могут встретить его «достаточно холодно». Эксперт связывает это с тем, что Зеленский отвергает предположения, что настало время для переговоров.

По мнению аналитика, если Зеленский будет выступать слишком жестко, он спровоцирует дипломатический кризис для Украины. Представители африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые будут слушать его в ООН, активно выступают за мирное урегулирование.

Польский портал рассказал о заполненных колой и икрой российских магазинах

Российская тиктокерка Светлана показывает, что происходит в ее стране с начала украинского кризиса. Она старается следить за изменением цен, документирует состояние полок в магазинах и не скрывает, что довольна ситуацией в России, рассказало польское издание O2.pl. Если ее записи правдивы, санкции повлияли на россиян «не так сильно, как можно было подумать», отмечает издание.

«Санкции не коснулись россиян, магазины полны, а цены не такие страшные», - подчеркивается в статье.