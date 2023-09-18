В Болгарии начались массовые акции протеста против украинского зерна

Болгарские сельхозпроизводители вывели на дороги страны тракторы и комбайны, блокировав движение в рамках акций протеста против экспорта сельхозпродукции с Украины. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, болгарские аграрии, по меньшей мере, на один час блокировали дорожное движение в 47 точках в разных районах страны, в том числе на нескольких пограничных переходах.

«Просим прощения у граждан и предупреждаем о необходимости отложить свои поездки 18 и 19 сентября, так как будут перекрыты главные дороги по всей стране», - заявил председатель Болгарского фермерского союза Георгий Стоянов.

Болгарские фермеры добиваются запрета ввоза в страну дешевой сельхозпродукции с Украины и намерены выходить на акции протеста вплоть до удовлетворения своих требований. Всего в масштабных митингах участвуют представители 26 общественных организации.

Правительство Болгарии пока выступает против требований фермеров и предлагает начать переговоры о финансовой компенсации для сектора, пишет издание Euraktiv.

«Я не веду переговоров с террористами», - заявил ранее премьер-министр Николай Денков, обвинив производителей зерна в попытке дестабилизировать евроатлантическое правительство.