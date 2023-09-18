В ЕК допустили вступление Украины в Евросоюз без переговоров с Россией

Готовность Киева к мирным переговорам с Россией никак не влияет на процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

«Процесс вступления — он долгий. Необходимо, чтобы страна, так сказать, изменила свою инфраструктуру, свои правила. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов», — заявил политик.

Он также добавил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после предоставления Украине выгодных условий. Бретон напомнил, что ЕС принял на себя новые обязательства по обучению украинских военных, а также запустит производство на всех военных заводах в 2024 году.