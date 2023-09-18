МИД КНР: заявления главы МИД ФРГ о диктаторе Си Цзиньпине - абсурд

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "диктаторе" Си Цзиньпине "абсурдом и провокацией". Об этом она сообщила на брифинге передает Fox News. "Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация", - сказала она. Ранее Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы "сигналом". Бербок отметила, что ситуация, при которой конфликт закончился бы победой России, стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си". До этого Бербок заявила, что Китай представляет вызов "основам того, как мы вместе живем в этом мире", а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, Китай изменился, поэтому и политика в отношении Пекина должна измениться.