На Украине уволили всех заместителей министра обороны

Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, своих должностей лишились замминистры обороны Украины Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Андрей Шевченко и Денис Шарапов. Кроме того, был уволен замглавы Минобороны страны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега, а также государственный секретарь министерства Константин Ващенко.

Ранее Дейнега заявлял, что не подавал заявление на увольнение. Он отметил, что «как-нибудь разберется» с новым министром обороны Украины, а после этого сообщит о деталях. «Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга», — говорил чиновник.