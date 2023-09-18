США разморозили принадлежащие Ирану $6 млрд

Вашингтон разморозил иранские средства на сумму $6 млрд, они были переведены на банковские счета в Дохе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Reuters.

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По данным источника издания, разморозка денег «положила начало обмену пленными между США и Ираном». Пятеро американских заключенных и двое членов их семей должны быть доставлены в столицу Катара, сообщил он.

Катарский самолет находится в режиме ожидания в Иране, отмечается в статье.

10 августа США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. Сделка, заключенная при посредничестве Катара, предполагает, что пять граждан США, задержанные Ираном, смогут покинуть страну в обмен на перевод средств и освобождение пяти иранцев, удерживаемых в Соединенных Штатах