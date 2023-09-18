Польша пообещала перекрыть дорогу Украине в Евросоюз из-за зерна

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом со ссылкой на TVN24 пишет украинское издание «Страна.ua».

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. И мы должны поставить условия для Украины», - пояснил он.

Телус отметил, что украинское сельское хозяйство сильнее польского и эмбарго на украинскую агропродукцию необходимо.

«На той базе, которая существует на данный момент, польское хозяйство никогда не победит украинское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна», - заявил министр.

Напомним, что из-за потока дешевого продовольствия из Украины, Польша и Венгрия столкнулась с протестами от местных производителей. После этого страны приняли решение ввести эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, которая поступает на общеевропейский рынок. Позже о приостановке ввоза украинских продуктов также заявила Словакия.