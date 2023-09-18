В министерстве сельского хозяйства Венгрии заявили, что страна не намерена вести переговоры с Украиной, которая ранее подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что Венгрия отказалась вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО, поскольку интересы стран-участниц организации представляет Еврокомиссия. Так, ЕК регулярно проводит консультации с советом и парламентом, а Будапешт продолжит представлять свои деловые интересы на всех форумах.

«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам. В рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции», — подчеркнули в Минсельхозе страны.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.