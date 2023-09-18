В Венгрии усомнились в необходимости вступления Швеции в НАТО

Венгрия «не уверена» в том, что ей необходимо ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил спикер парламента правящей партии «Фидес» Ласло Кевер в интервью телевидению HirTV, пишет Reuters.

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Таким образом он прокомментировал видео, которое было показано в качестве школьного учебного пособия в Швеции. В нем содержится «порочащая Венгрию» информация, отмечает HirTV.

«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, как отражено в этом маленьком фильме. Так что же мы ищем в альянсе? Значит кто-то не на своем месте», - констатировал Кевер.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Шведская заявка к началу 2023 года была ратифицирована 28 странами альянса из 30. Свое одобрение ей не дают Венгрия и Турция.