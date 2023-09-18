Партия Пашиняна набрала меньше 50 процентов на выборах в Ереване

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать более 50 процентов голосов на выборах в Совет старейшин (горсовет) Еревана. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Как отмечает РИА Новости, это означает, что партия Пашиняна не сможет выбрать мэра Еревана самостоятельно, без поддержки других партий. Для избрания мэра потребуются коалиции.

«Гражданский договор» набрала на выборах 32,57 процента голосов. Партия «Национальный прогресс» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна - 18,89 процента, альянс «Мать Армения» получил 15,43 процента, партия «Республика» (РИА Новости называет ее антироссийской) - 11,32 процента, партия «Общественный голос» - 9,68 процента. В голосовании приняли участие 28,46 процента граждан, имеющих избирательные права. Проходной барьер преодолели пять политических сил.

Лидер оппозиционного альянса «Мать Армения» Андраник Теванян заявлял в ходе предвыборной кампании, что премьер Никол Пашинян поставил страну в центр конфликта между ОДКБ и НАТО, что приведет к расколу в Армении.