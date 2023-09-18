Пока вы спали: цели КНДР в отношениях с РФ и УЕФА о возвращении России в футбол

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ким Чен Ын поставил конкретные задачи сотрудничества с Россией в гидроэнергетике

Видео дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поставил конкретные задачи по развитию сотрудничества с Россией в сфере гидроэнергетики. Такое заявление сделал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью журналистке Марине Ким, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Соловьев Live».

Дипломат рассказал о беседе с Ким Чен Ыном в поезде во время одного из посещений в РФ. По его словам, они строили планы на будущее, причем вполне конкретные.

«Товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал, что есть вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики», — указал Мацегора, добавив, что перед ним уже поставили ряд задач, которые он исполнит, когда приступит к исполнению своих обязанностей в качестве посла.

В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в футбол

Российские клубы и сборные смогут вернуться к участию в международных турнирах только после завершения специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал президент УЕФА Александер Чеферин телеканалу Sport Klub, передает ТАСС.

«Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине», — сказал он.

Чеферин также объяснил причины расторжения соглашения с «Газпромом». По его словам, это было символическим актом, ведь матчи смотрят огромное количество людей, а потому рекламировать российскую компанию было сложно.

Турция убеждена, что в мирном процессе на Украине не будет проигравших

Турция продолжит усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что в мирном процессе не будет проигравших, передает РИА Новости.

«Наша позиция ясна, мы добились дипломатических успехов. Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», — заявил он.

На севере Италии произошло землетрясение

На севере Италии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Уточняется, что подземные толчки заметили в 03.10 по времени UTC (06.10 мск). Эпицентр располагался в 5,9 километра к северо-западу от коммуны Марради региона Тоскана, где проживают около 3,4 тысячи человек.

Никакой информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий

Киев не станет идти на компромисс и заключать с Россией мирный договор, если условием будет передача части территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на интервью телекомпании СBS.

«Нет. Это наша территория», — сказал он, отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Зеленский добавил, что украинское контрнаступление продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.