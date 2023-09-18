Байден захотел внести изменения в Совбез ООН

«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН», — ответил Кирби на вопрос, считает ли администрация США, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.