В Конгрессе США рассказали о лжи Байдена

Конгрессвумен Грин: Байден может врать о чём угодно
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в интервью телеканалу Fox News, что президент США Джо Байден может врать о чём угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года.
Об этом пишет РИА Новости.
«Только на прошлой неделе он лгал о 11 сентября, и если он врёт об этом, то врёт и о чём угодно», — сказала Грин.
Ранее Грин заявила, что народ США требует привлечь Байдена к ответственности.
Также, по её словам, палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену.