В Конгрессе США рассказали о лжи Байдена

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в интервью телеканалу Fox News, что президент США Джо Байден может врать о чём угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года.