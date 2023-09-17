Степанакерт согласился на одновременный прием гуманитарного груза по двум маршрутам
Степанакерт согласился с синхронной транспортировкой гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении. Также готовится встреча с представителями Баку, сообщает «Интерфакс».
Предложение о параллельной доставке грузов было выдвинуто российскими миротворцами и Международным комитетом Красного креста (МККК).
«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение степанакертского офиса Международного комитета Красного креста и командования российской миротворческой группировки», - заявили в информационном центре Нагорно-Карабахской республики.
На машинах МККК гуманитарные грузы будут синхронно везти через Лачинский коридор по направлению Горис (Армения) - Степанакерт и Агдам (Азербайджан) – Степанакерт.
В Карабахе отметили, что данный процесс необходим «для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, а также обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Лачинскому коридору».
Также началась работа посредников над организацией встречи официальных представителей Арцаха и Азербайджана. Она должна смягчить напряженную гуманитарную ситуацию в республике и решить вопросы безопасности.
В конце августа Баку отправил гуманитарный груз из Агдама в Степанакерт под эгидой Красного Полумесяца. Однако в Степанакерте его принимать отказались.
Также больше месяца 22 грузовика с гуманитарным грузом не могут проехать в Степанакерт через Лачинский коридор с территории Армении. В колонне находится гуманитарный груз из Франции, который сопровождала мэр Парижа Анн Идальго.