В Польше обвинили Украину в «ведении странной игры» на фоне ситуации с зерном

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Киев «ведет странную игру» вокруг ситуации с зерном, которую трудно понять. По его словам, украинская сельхозпродукция в любом случае будет конкурировать с европейской, поэтому Варшаве следует защищать собственный рынок. Его слова приводит телеканал wPolsce.

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«Украина ведет странную игру, которую становится все труднее понять. <…> Это крупные фермы, которые принадлежат или управляются международными корпорациями. Эта [украинская] продукция всегда будет конкурировать с тем, что производит сельское хозяйство в ЕС. <…> Мы должны твердо защищать собственный рынок. Мы поддерживаем проевропейские тенденции Украины, но с украинцами должны быть сердечные, но и жесткие переговоры», — заявил Ардановский.

Он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) не до конца понимает, почему Варшава не хочет импортировать украинское зерно. ЕК ставит продовольственную безопасность в зависимость от ввоза продукции с Украины, однако только сельское хозяйство ЕС может обеспечить таковую в долгосрочной перспективе, полагает бывший министр сельского хозяйства.

Ардановский подчеркнул, что у Польши есть обязанность защищать собственное сельское хозяйство, потому что только оно обеспечивает безопасность страны.