Разведки западных стран помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить дальнобойные удары, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Советующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", — написал Макгрегор.

Военный подчеркнул, что в Соединенных Штатах пытаются скрыть эту информацию от американского народа.

"Администрация [президента Байдена] не честна" со своими гражданами, считает Макгрегор.

Ранее заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина использует методики НАТО для ударов по территории России. По словам замначальника ГУР, Киев активно применяет беспилотники, ракетные системы и агентуру в России.

"В том числе используем методики НАТО, наших партнеров", — заявил Скибицкий.