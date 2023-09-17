Украинские власти скрывают данные о численности населения страны, сообщает Nihon Keizai со ссылкой на заявление бывшего главного аналитика Министерства иностранных дел Японии Досися Масару Сато.

По его словам, граждане находятся под угрозой исчезновения. Эксперт считает ужасными прецедентами, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на поле боя. Политолог указал, что перепись населения после обретения независимости Украины проводилась в стране только один раз — в 2001 году.

Если в 1991 году в бывшей советской республики проживали 55 миллионов человек, то по итогам переписи 2001 года население составляло 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны говорится о 29 миллионах. Поэтому в стране осталось не так много мужчин призывного возраста.

Также бывший аналитик указал, что коэффициент эффективности воспроизводства населения снизился до 0,7. Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения.