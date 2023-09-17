Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от наводнения в Ливии

Первый самолет из Саудовской Аравии вылетел в Ливию, которая пострадала от наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на SPA.

На борту лайнера гуманитарная помощь – всего 90 тонн. Это материалы для строительства временного жилья и продукты питания. Самолет направился в международный аэропорт в Бенгази. Помощь будет распределяться в координации с Красным Полумесяцем Ливии. Ее получат пострадавшие от стихийного бедствия.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман ранее направили указание в Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана оказать поддержку тем, кто пострадал от разрушительного наводнения. Предоставление гуманитарной помощи Ливии рассчитано на два месяца.

10 сентября на Ливию обрушился циклон «Даниэль». Это привело к паводкам и наводнениям во многих городах на востоке страны. Больше всего пострадал портовый город Дерна. Наводнение затопило Дерну, смыв тысячи человек и домов в море. Это случилось после того, как две плотины, расположенные выше по течению, прорвались под напором воды из-за ливней.