WP: конгрессвумен Боберт извинилась за свое неподобающее поведение

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт извинилась за свое поведение, в результате которого ее вывели из театра в городе Денвер. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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«Мне действительно жаль. Хотя никакие из моих действий или слов как частного лица в тот вечер не были злонамеренными и не были направлены на то, чтобы нанести вред, в реальности они нанесли, и я сожалею об этом», — сказала она.

Газета, ссылаясь на отчет о происшествии, пишет, что во время инцидента Боберт ругалась с работником театра и говорила: «Ты знаешь, кто я?» Кроме того, конгрессвумен также утверждала, что «свяжется с мэром».

В своем заявлении Боберт подтвердила, что курила электронную сигарету, однако, по ее словам, она этого не помнила, когда впервые обсуждала произошедшее со своей командой.

Накануне Боберт и ее спутника вывели из зрительного зала в Денвере за неподобающее поведение, когда на сцене шел мюзикл «Битлджус». Уточнялось, что по меньшей мере один из них курил электронную сигарету и создавал неудобства для других зрителей «шумом, пением и использованием мобильного телефона».