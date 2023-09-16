Поездка президента Австрии в США сорвалась из-за ЧП с самолетом

Из-за сломавшегося самолета президент Австрии Александр Ван дер Беллен не смог улететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об инциденте сообщает Krone.

Вместе с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар австрийский лидер должен был вылететь в субботу в 10:10 утра рейсом Austrian Airlines (AUA) на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Однако полет был «внезапно отменен».

«Техническая проблема сорвала запланированную поездку президента Александера Ван дер Беллена. Его рейс в Нью-Йорк был отменен в срочном порядке, но причиной стал не ураган, бушевавший у берегов США, а сломавшийся лайнер Austrian Airlines», - пишет издание.