Поездка президента Австрии в США сорвалась из-за ЧП с самолетом

Поездка президента Австрии в США сорвалась из-за сломавшегося самолета
Из-за сломавшегося самолета президент Австрии Александр Ван дер Беллен не смог улететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об инциденте сообщает Krone.
Вместе с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар австрийский лидер должен был вылететь в субботу в 10:10 утра рейсом Austrian Airlines (AUA) на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Однако полет был «внезапно отменен».
«Техническая проблема сорвала запланированную поездку президента Александера Ван дер Беллена. Его рейс в Нью-Йорк был отменен в срочном порядке, но причиной стал не ураган, бушевавший у берегов США, а сломавшийся лайнер Austrian Airlines», - пишет издание.
Президенту пришлось лететь в Нью-Йорк на другом самолете, из-за чего он и его словенская коллега могут опоздать на Генассамблею.