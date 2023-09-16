Анонсированы крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
Североатлантический альянс намеревается провести в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны, рассказал на пресс-конференции глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Об этом пишет ТАСС.
«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны - Steadfast Defender («Стойкий защитник»)», - уточнил Бауэр.
Адмирал отметил, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли страны альянса, приведут к большей безопасности.
Ранее сообщалось, что в учениях примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих альянса. Кроме того, в больших объемах будет задействована военная техника.
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