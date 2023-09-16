Анонсированы крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Североатлантический альянс намеревается провести в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны, рассказал на пресс-конференции глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Об этом пишет ТАСС.

«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны - Steadfast Defender («Стойкий защитник»)», - уточнил Бауэр.

Адмирал отметил, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли страны альянса, приведут к большей безопасности.