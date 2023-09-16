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Глава ЦАР отказал потребовавшему вывести инструкторов России из страны Макрону

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном жёстко отказал ему на предложение вывести российских инструкторов из страны. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила радиостанция RFI.

Глава ЦАР ответил потребовавшему вывести инструкторов РФ из страны Макрону
© globallookpress.com

Сообщается, что в ходе встречи Макрон поднял вопрос вывода инструкторов России из ЦАР.

По мнению французского президента, это могло стать условием для сближения ЦАР и Франции.

В свою очередь Туадера объяснил, что он сотрудничает с российским правительством в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров, и добавил, что остальное «не его (Макрона. — RT) дело».

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