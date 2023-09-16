Глава ЦАР ответил потребовавшему вывести инструкторов РФ из страны Макрону

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном жёстко отказал ему на предложение вывести российских инструкторов из страны. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила радиостанция RFI.

Сообщается, что в ходе встречи Макрон поднял вопрос вывода инструкторов России из ЦАР.

По мнению французского президента, это могло стать условием для сближения ЦАР и Франции.