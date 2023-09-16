Глава ЕЦБ забрала телефоны у участников совещания

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на одном из заседаний заставила участников совещания сдать телефоны. Об этом пишет портал US News.

Инцидент произошел накануне на заседании Совета управляющих, во время которого обсуждалась кандидатура на пост главы Единого наблюдательного совета, контролирующего более сотни крупнейших кредиторов еврозоны.

По данным портала, проблема утечки информации о ключевых действиях регулятора является одной из ключевых. С ней сталкиваются все руководители ЕЦБ.

В частности, в 2018 году публикации о назначении на одну из ключевых должностей финансиста Андреа Энриа появились в СМИ задолго до официального релиза.

Кроме того, в газетах нередко заранее появлялись данные о планах регулятора по повышению или понижению процентной ставки.