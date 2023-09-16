Венгрия расширила запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины не только зерна, но и еще 20 видов аграрной продукции, потому что их поставки по сниженным ценам также наносят большой ущерб местным фермерам.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя в интервью журналу Világgazdaság решение правительства страны установить с 16 сентября эмбарго на импорт 24 видов украинских товаров.

"Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство. Беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, полное отсутствие там стандартов производства ЕС, которые делают европейскую продукцию более дорогой, и, следовательно, низкий уровень цен на нее - это структурные проблемы, которые не ограничиваются производством сельскохозяйственных культур", - сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы привлекали к этому внимание Еврокомиссии и просили ее найти "общее решение". Тем не менее она отказалась продлить после 15 сентября установленный ранее запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В связи с этим правительство Венгрии решило в одностороннем порядке оставить в силе эмбарго и распространить его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.