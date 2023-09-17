Лидер КНДР похвалил балет "Спящая красавица" во Владивостоке

"Ким Чен Ын высоко оценил сценическое исполнение, которое ярко показало силу балета с помощью красивых и изысканных художественных образов, и выразил глубокую признательность выступавшим и [всему] коллективу театра", - сообщает радио.

Отмечается, что руководителя народной республики встретил директор театра Сергей Банников.

Лидера КНДР с корейской стороны сопровождали министр иностранных дел Цой Сон Хи, секретари Центрального комитета Трудовой партии Кореи О Су Ён и Пак Тхэ Сон. От российской стороны присутствовали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что посещение спектакля было инициировано лидером КНДР. По словам дипломата, "он сам захотел, он очень любит искусство".

Премьера балета Чайковского "Спящая красавица" состоялась на Приморской сцене Мариинского театра в 2017 году. Это спектакль в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева (1952) и Эльдара Алиева (2017).