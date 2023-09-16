В Испании свыше 100 млн доз вакцины от COVID-19 признали устаревшими

Свыше 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции не станут использовать в Испании по причине устаревшей формулы препарата. Об этом сообщили в издании El Pais.

Во время кампании вакцинации от COVID-19, которая стартует в последнюю неделю сентября, планируется ввести новые формулы, адаптированные к актуальным вариантам вируса, преобладающим в текущей ситуации.

«В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению», — уточнили в СМИ.

В результате принято решение исключить больше 100 млн хранимых доз вакцины против коронавируса, приобретенных Испанией.

При этом точные расходы властей на эти устаревшие препараты не раскрываются.