В Испании свыше 100 млн доз вакцины от COVID-19 признали устаревшими

Свыше 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции не станут использовать в Испании по причине устаревшей формулы препарата. Об этом сообщили в издании El Pais.
Во время кампании вакцинации от COVID-19, которая стартует в последнюю неделю сентября, планируется ввести новые формулы, адаптированные к актуальным вариантам вируса, преобладающим в текущей ситуации.
«В рамках кампании вакцинации от коронавируса будут введены новые формулы, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB. Так решила на этой неделе Комиссия по общественному здравоохранению», — уточнили в СМИ.
В результате принято решение исключить больше 100 млн хранимых доз вакцины против коронавируса, приобретенных Испанией.
При этом точные расходы властей на эти устаревшие препараты не раскрываются.
До этого вирусолог Сергей Нетесов не исключил, что новый вариант коронавируса «Пирола» вызовет новую волну.