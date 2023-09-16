Названа одна из слабостей США из-за кризиса на Украине

Одним из возможных признаков экономического упадка Соединенных Штатов может являться продолжающийся кризис на Украине, сообщило испанское издание Rebelión.
На американскую экономику, как подчеркнули в СМИ, влияет рост инфляции. К этому могли привести в том числе антироссийские санкции, уверены авторы.
Также на фоне стремительного подъема цен на продукты цепочки поставок с Украины сократились или вовсе прекратились.
Американцы за последние десятилетия пережили экономический спад и снижение своего глобального влияния, добавили в газете.
Подобная тенденция связана с растущей конкуренцией со стороны других держав, таких как Китай и Россия. Еще повлияло на США формирование мощных силовых блоков, например, БРИКС.
Среди других возможных причин спада в экономике США — экономическое неравенство, кризисы и политическая поляризация внутри страны.
До этого в WP сообщали, что ситуация на Украине может стать ключевым вопросом на дебатах республиканцев.