Американский публицист Гринвальд допустил наличие террористических ячеек Зеленского на Западе
Угрозы Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе показывает наличие у него террористических ячеек, находящихся в западных странах, заявил американский журналист Гленн Гринвальд.
Так, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом публицист сообщил, что по факту Зеленский открыто показывает, что у Зеленского есть террористические ячейки, внедренные в США, передает Ura.ru.
«Если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну… никто не знает, что они могут начать делать», – подчеркнул Гринвальд.
Тем временем Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции.