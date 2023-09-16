В США призвали остерегаться терактов от украинских беженцев

Угрозы Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе показывает наличие у него террористических ячеек, находящихся в западных странах, заявил американский журналист Гленн Гринвальд .

Так, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом публицист сообщил, что по факту Зеленский открыто показывает, что у Зеленского есть террористические ячейки, внедренные в США, передает Ura.ru.