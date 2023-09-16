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Американский публицист Гринвальд допустил наличие террористических ячеек Зеленского на Западе

Угрозы Владимира Зеленского о бунтах беженцев в Европе показывает наличие у него террористических ячеек, находящихся в западных странах, заявил американский журналист Гленн Гринвальд.

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© globallookpress.com

Так, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом публицист сообщил, что по факту Зеленский открыто показывает, что у Зеленского есть террористические ячейки, внедренные в США, передает Ura.ru.

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«Если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну… никто не знает, что они могут начать делать», – подчеркнул Гринвальд.

Тем временем Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции.

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