Сына главного наркобарона современности экстрадировали в США

Сын Хоакина Гусмана Лоэра, главного наркобарона современности, известного под прозвищем Эль Чапо (Коротышка), экстрадировали в США. Об этом сообщается на сайте Министерство юстиций США.

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Согласно сообщению ведомства, сын экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Овидио Гусман Лопес был перевезен в США 15 сентября. Операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами Мексики.

«Министерство юстиции продолжит привлекать к ответственности тех, кто виновен в разжигании опиоидной эпидемии, которая опустошила слишком много сообществ по всей стране», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее супругу экс-главаря наркокартеля «Синалоа» и бывшую королеву красоты Эмму Коронель Аиспуро приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, после освобождения она еще четыре года будет находиться под надзором правоохранительных органов.