Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о намерениях американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. Об этом пишет NBC News.

Трампу понравился комментарий Путина.

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — высказался он.

При этом Трамп не стал раскрывать детали, каким образом мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа. Он указал на то, что знает пути как добиться успешного завершения переговоров Москвы и Киева.